Российские дроны стали главной причиной гибели мирных украинцев, - ООН

Беспилотники ближнего действия стали наиболее распространенной причиной гибели мирных жителей в Украине в январе 2025 года. Больше всего страдают жители Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую миссию ООН .

Миссия ООН сообщила, что в январе 2025 года по меньшей мере 139 мирных жителей погибли и 738 получили ранения. При этом 38 смертей (27%) и 223 ранений (30%) стали результатом атак с использованием беспилотников малой дальности, сбрасывающих взрывчатку на мирных жителей, часто находящихся в своих автомобилях или в общественном транспорте.

"Беспилотники ближнего радиуса действия теперь представляют одну из самых смертоносных угроз для мирных жителей в прифронтовых районах", - сказала глава миссии Даниэль Белль.

Террор в Херсоне

Как отмечают в ООН, дроны, используемые в большинстве атак на близком расстоянии, вероятно, были так называемыми дронами с видом от первого лица (FPV). Эти дроны оснащены камерами, которые предоставляют операторам на земле прямой обзор в реальном времени пересекаемых территорий и потенциальных целей.

"В принципе, это позволяет оператору с большей степенью уверенности оценить, является ли потенциальная цель военным объектом или гражданским лицом или объектом", - говорится в сообщении.

Большинство жертв среди гражданского населения от беспилотников ближнего радиуса действия произошло в контролируемых правительством районах Херсонской области, особенно вдоль реки Днепр. В январе эти беспилотники стали причиной 70 процентов всех жертв среди гражданского населения в регионе.

Например, днем 6 января, когда люди возвращались с работы домой, беспилотник ближнего радиуса действия сбросил взрывчатку на рейсовый общественный автобус в Херсоне, убив мужчину и женщину и ранив еще восемь гражданских лиц (шесть женщин и двое мужчин).

Миссия также зафиксировала рост числа жертв среди гражданского населения в результате применения беспилотников ближнего радиуса действия в других прифронтовых районах, в том числе в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Донецкой и Запорожской областях.

По данным ООН, в ходе войны погибло около 12 500 мирных жителей, в том числе 650 детей. Организация неоднократно заявляла, что ее подсчеты занижены, поскольку в них включены только те случаи смерти, которые удалось подтвердить ее группам.