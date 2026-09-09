Російські дрони атакували Reeva та Idelia у Білій Церкві, заводи зупинили роботу

Атака на REEVA Ukraine

Унаслідок прямого влучання ворожого дрона 8 вересня була суттєво пошкоджена виробнича та складська інфраструктура підприємства.

Наразі фахівці оцінюють масштаб руйнувань та ліквідовують наслідки обстрілу.

На підприємстві запевнили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"На щастя, всі наші співробітники цілі", - повідомили в компанії.

Робота підприємства та ситуація з продукцією

Через руйнування компанія тимчасово не може здійснювати виробництво та відвантаження товарів. Водночас команда вже працює над тим, щоб забезпечити наявність продукції на полицях магазинів.

У Reeva наголосили, що прикладають усіх зусиль для збереження робочих місць співробітників та якомога швидшого відновлення діяльності.

Атака на Idelia

Також у Білій Церкві в результаті прямого влучання ворожого дрона серйозно постраждала виробнича й складська інфраструктура заводу Idelia. Серед співробітників підприємства ніхто не постраждав.

Зараз на об'єкті тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу, а фахівці оцінюють масштаб завданих збитків.

Відвантаження продукції

Через руйнування компанія тимчасово не може виготовляти та відвантажувати продукцію. Водночас команда вже працює над тим, аби забезпечити її наявність на полицях магазинів.

Керівництво наголошує, що докладає всіх зусиль для збереження робочих місць та відновлення діяльності у найкоротші терміни.