RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Российские дроны атаковали Reeva и Idelia в Белой Церкви, заводы остановили работу

20:51 09.09.2026 Ср
2 мин
Все люди целые, но производство заблокировано
aimg Сергей Козачук
Фото: Reeva и Idelia остановили производство в Белой Церкви (t.me/dsns_kyiv)

В результате российской атаки дронами 8 сентября существенные разрушения подверглись заводам компаний ТМ "Idelia" и REEVA Ukraine в Белой Церкви. Из-за повреждений производственных и складских помещений предприятия временно приостановили работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные Facebook-страницы Reeva Ukraine и Idelia.

Атака на REEVA Ukraine

В результате прямого попадания вражеского дрона 8 сентября была существенно повреждена производственная и складская инфраструктура предприятия.

Специалисты оценивают масштаб разрушений и ликвидируют последствия обстрела.

На предприятии заверили, что в результате инцидента никто не пострадал.

"К счастью, все наши сотрудники цели", - сообщили в компании.

Работа предприятия и ситуация с продукцией

Из-за разрушения компания временно не может производить производство и отгрузку товаров. В то же время, команда уже работает над тем, чтобы обеспечить наличие продукции на полках магазинов.

В Reeva подчеркнули, что прилагают все усилия для сохранения рабочих мест сотрудников и скорейшего возобновления деятельности.

Атака на Idelia

Также в Белой Церкви в результате прямого попадания вражеского дрона серьезно пострадала производственная и складская инфраструктура завода Idelia. Среди сотрудников предприятия никто не пострадал.

Сейчас на объекте продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела, а специалисты оценивают масштаб нанесенного ущерба.

Отгрузка продукции

Из-за разрушения компания временно не может производить и отгружать продукцию. В то же время, команда уже работает над тем, чтобы обеспечить ее наличие на полках магазинов.

Руководство отмечает, что прилагает все усилия для сохранения рабочих мест и возобновления деятельности в кратчайшие сроки.

Последствия вражеских ударов

Напомним, вечером 8 сентября в результате вражеской атаки в Белой Церкви возник пожар на одном из предприятий. Из-за сильного задымления местные власти призвали жителей близлежащих домов закрыть окна.

Кроме того, 9 сентября Россия нанесла прицельный удар по ТРЦ в Сумах. Здание торгово-развлекательного центра испытало значительные разрушения и загорелось. В результате обстрела погибли и ранены.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Белая ЦерковьВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атакаРоссийская Федерация