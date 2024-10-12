Російські дрони атакували Миколаївську область: виникло кілька пожеж

Нічні обстріли України

Ввечері 11 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Суми. Росіяни влучили у житловий мікрорайон.

Також російські загарбники вдарили авіабомбами по Запоріжжю цієї ночі. Внаслідок атаки пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та кінний клуб. Відомо про трьох поранених, серед них 11-річна дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.