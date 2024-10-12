UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Російські дрони атакували Миколаївську область: виникло кілька пожеж

Фото: росіяни вдарили "Шахедами" по Миколаївській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 12 жовтня атакували дронами Миколаївську область. Внаслідок обстрілу виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.

Як зазначив Кім, цієї ночі у Миколаївській області знищили три "Шахеди". 

Окупанти атакували ударними дронами Снігурівську громаду. Внаслідок влучання безпілотника виникла пожежа на території фермерського господарства.

Крім того, через падіння уламків збитого дрона спалахнула суха трава  на відкритій території за межами населеного пункту. 

"Пожежі було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - повідомив голова ОВА.

 

Нічні обстріли України

Ввечері 11 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Суми. Росіяни влучили у житловий мікрорайон.

Також російські загарбники вдарили авіабомбами по Запоріжжю цієї ночі. Внаслідок атаки пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та кінний клуб. Відомо про трьох поранених, серед них 11-річна дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська областьПожежаВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниАтака дронів