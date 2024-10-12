Российские дроны атаковали Николаевскую область: возникло несколько пожаров

Ночные обстрелы Украины

Вечером 11 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Сумы. Россияне попали в жилищный микрорайон.

Также российские захватчики ударили авиабомбами по Запорожью этой ночью. В результате атаки повреждены объект инфраструктуры, частные дома и конный клуб. Известно о трех раненых, среди них 11-летний ребенок.

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