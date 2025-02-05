Російські ДРГ двічі з початку року намагалися проникнути в Україну, - ДПСУ
Російські диверсанти двічі з початку 2025 року намагалися проникнути через кордон України. Спроби ДРГ були невдалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка на брифінгу.
Він зазначив, що цьогоріч прикордонники запобігли вже двом спробам проникнення ворожих ДРГ в Україну.
"На даних момент ці випадки фіксувалися у Сумській та Харківській областях. В Чернігівській області таких спроб цього року не спостерігалося, але загроза там залишається", - сказав Демченко.
Він додав, що наразі активність ворожих диверсійних груп нижча, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ або упродовж 2023-2024 років. Але ворог не полишає намагань перетнути кордон України.
"Ми продовжуємо фіксувати спроби російських ДРГ зайти на українську територію на ділянках кордону, які охороняють підрозділи ДПСУ, і на ділянках, де охорону забезпечують підрозділи інших складових Сил оборони", - додав речник.
Ситуація на північному кордоні
Варто зазначити, що Росія практично щоденно обстрілює прикордонні райони України зі своєї території. Від ворожого терору потерпають Харківська, Сумська та Чернігівська області. Місцевих жителів закликають евакуюватися.
Як раніше повідомляли прикордонники, найбільша активність російських ДРГ фіксувалася у Харківській та Сумській областях.
Також росіяни продовжують тримати свої війська на території Білорусі. За словами засновника проєкту "Білоруський Гаюн", у Білорусі перебуває до 2,5 тисяч російських військових. Серед них також є інструктори ПВК "Вагнера".
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