Российские ДРГ дважды с начала года пытались проникнуть в Украину, - ГПСУ
Российские диверсанты дважды с начала 2025 года пытались проникнуть через границу Украины. Попытки ДРГ были неудачными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко на брифинге.
Он отметил, что в этом году пограничники предотвратили уже две попытки проникновения вражеских ДРГ в Украину.
"На данных момент эти случаи фиксировались в Сумской и Харьковской областях. В Черниговской области таких попыток в этом году не наблюдалось, но угроза там остается", - сказал Демченко.
Он добавил, что сейчас активность вражеских диверсионных групп ниже, чем в начале полномасштабного вторжения РФ или в течение 2023-2024 годов. Но враг не оставляет попыток пересечь границу Украины.
"Мы продолжаем фиксировать попытки российских ДРГ зайти на украинскую территорию на участках границы, которые охраняют подразделения ГПСУ, и на участках, где охрану обеспечивают подразделения других составляющих Сил обороны", - добавил спикер.
Ситуация на северной границе
Стоит отметить, что Россия практически ежедневно обстреливает приграничные районы Украины со своей территории. От вражеского террора страдают Харьковская, Сумская и Черниговская области. Местных жителей призывают эвакуироваться.
Как ранее сообщали пограничники, наибольшая активность российских ДРГ фиксировалась в Харьковской и Сумской областях.
Также россияне продолжают держать свои войска на территории Беларуси. По словам основателя проекта "Белорусский Гаюн", в Беларуси находится до 2,5 тысячи российских военных. Среди них также есть инструкторы ЧВК "Вагнера".
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