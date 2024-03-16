Російські добровольці звернулися до Путіна і назвали умову для переговорів

Бійці легіону "Свобода Росії", "Російського Добровольчого Корпусу" (РДК) та Сибірського батальйону сьогодні, 16 березня, оприлюднили спільне звернення до російського диктатора Володимира Путіна. Добровольці озвучили умову для можливих переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковану на Telegram-каналах РДК, ЛСР та батальйону "Сибір" спільну заяву.

Представники добровольчих підрозділів зазначили, що у прикордонних регіонах РФ кілька днів тривають бойових дій, проте Кремль намагається блокувати евакуацію місцевих жителів, зокрема через намір не "затьмарювати" картинку про процес псевдовиборів.

"Володимир Путін, весь світ уже кілька днів спостерігає, як російське місто Бєлгород, Бєлгородська та Курська область перетворилися на зону активних бойових дій. Водночас, поставлена тобою адміністрація, незважаючи на неодноразові наші заклики, перешкоджає евакуації цивільного населення", - йдеться у заяві.

Добровольці наголошують, що через це виключно через амбіції очільника Кремля "продовжують страждати і гинути мирні люди".

"Ми закликаємо тебе припинити цей цирк, подумати про долі ні в чому не винних росіян та дозволити евакуацію цивільних із зони бойових дій. Твої вибори давно вже перетворилися на повний фарс. Припини заганяти простих людей для участі у твоїй виставі на виборчі дільниці під бомби та артилерійські обстріли", - передають у РДК, ЛСР та Сибірському батальоні.

Бійці звертають увагу, що Путін давно втратив свою легітимність, а "за нинішніх обставин зникла навіть і видимість виборчого процесу".

"Всім очевидно, що Росії потрібні негайні та докорінні зміни", - наголошується у спільній заяві.

На думку добровольців, у РФ давно назріла необхідність "глибокої трансформації відносин влади з народом, відвертої розмови про нові справедливі суспільні правила".

"Якщо ти готовий обговорювати майбутнє нашої країни без диктатури та авторитаризму, ми зі свого боку готові до такої розмови. Якщо в тебе збереглися мужність і відповідальність - виходь із нами на зв'язок зручним для тебе способом", - йдеться у зверненні.

Рейд добровольців у Росію

Нагадаємо, 12 березня відбувся прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон", які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Теткіне Курської області РФ.

Вранці 14 березня жителі Бєлгорода жалілись на "прильоти", а російські ЗМІ стверджували про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Також про тяжкі бої повідомляли в селі Козинка.

15 березня російські добровольці звернулись з терміновим повідомленням та анонсували масований удар по військових об'єктах у місті Бєлгород, та закликали місцевих жителів негайно пройти в укриття і не виходити на вулицю до закінчення атаки. Сьогодні, 16 березня, бійці з легіону "Свобода Росії" та "Сибірського" батальону попередили про намір завдати масованого удару по військових цілях у Бєлгороді, та знову просили місцевих жителі перебувати в укриттях.

Більш детально про бої під час "виборів Путіна", та як сьогодні проходить рейд у Бєлгородській та Курській областях, - читайте в матеріалі РБК-Україна.