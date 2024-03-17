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Російські добровольці заявили, що зайшли у ще один населений пункт Бєлгородської області

Фото: російські добровольці зайшли у ще один населений пункт Бєлгородської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські добровольці заявили, що зайшли у населений пункт Горьковський Бєлгородської області. Бійці захопили будівлю місцевої адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сибірський батальйон" у Telegram.

"Підрозділи російських визвольних сил разом з добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьковський на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Бійці "Сибірського батальйону" також опублікували фото з російським триколором та табличкою місцевої адміністрації.

t.me/SiberianBattalion

Варто додати, що Горьковський - село у Грайворонському районі Бєлгородської області, розташоване поблизу кордону з Україною. За останніми даними, у населеному пункті проживало до 450 осіб. 

скриншот google.com/maps

Рейд російських добровольців

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.

Джерела РБК-Україна у розвідці повідомили, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області.

 

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Російська ФедераціяБєлгородська область