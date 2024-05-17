Російські добровольці показали відео знищення окупантів на околиці Вовчанська

Російські добровольці, які воюють на боці України, знищують окупантів на околицях Вовчанська. Цей процес вони зняли на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал " Російського добровольчого корпусу ".

На відео можна побачити, як вони за допомогою кулеметів знищують росіян, які засіли в сусідніх будинках.

Пізніше російські добровольці на невеликій машині перемістилися в більш безпечне місце, щоб продовжити знищувати окупантів.