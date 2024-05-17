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Російські добровольці показали відео знищення окупантів на околиці Вовчанська

Вовчанськ, П'ятниця 17 травня 2024 22:53
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Російські добровольці показали відео знищення окупантів на околиці Вовчанська Архівне фото: російські добровольці знищили окупантів біля Вовчанська (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські добровольці, які воюють на боці України, знищують окупантів на околицях Вовчанська. Цей процес вони зняли на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Російського добровольчого корпусу".

На відео можна побачити, як вони за допомогою кулеметів знищують росіян, які засіли в сусідніх будинках.

Пізніше російські добровольці на невеликій машині перемістилися в більш безпечне місце, щоб продовжити знищувати окупантів.

Бої на півночі Харківської області

Російські війська нещодавно почали свій наступ на півночі Харківської області та намагаються захопити Вовчанськ. Але українські воїни дають їм відсіч.

Президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що здійснюючи операцію на Харківському напрямку, російські окупанти намагаються послабити сили України загалом по фронту.

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