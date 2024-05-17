Российские добровольцы показали видео уничтожения оккупантов на окраине Волчанска

Российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины, уничтожают оккупантов в окрестностях Волчанска. Этот процесс они сняли на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Русского добровольческого корпуса".

На видео можно увидеть, как они с помощью пулеметов уничтожают россиян, которые засели в соседних домах. Позже российские добровольцы на небольшой машине переместились в более безопасное место, чтобы продолжить уничтожать оккупантов.