Российские добровольцы показали видео уничтожения оккупантов на окраине Волчанска
Российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины, уничтожают оккупантов в окрестностях Волчанска. Этот процесс они сняли на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Русского добровольческого корпуса".
На видео можно увидеть, как они с помощью пулеметов уничтожают россиян, которые засели в соседних домах.
Позже российские добровольцы на небольшой машине переместились в более безопасное место, чтобы продолжить уничтожать оккупантов.
Бои на севере Харьковской области
Российские войска недавно начали свое наступление на севере Харьковской области и пытаются захватить Волчанск. Но украинские воины дают им отпор.
Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что совершая операцию на Харьковском направлении, российские оккупанты пытаются ослабить силы Украины в целом по фронту.
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