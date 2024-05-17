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Российские добровольцы показали видео уничтожения оккупантов на окраине Волчанска

Волчанск, Пятница 17 мая 2024 22:53
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Российские добровольцы показали видео уничтожения оккупантов на окраине Волчанска Архивное фото: российские добровольцы уничтожили оккупантов возле Волчанска (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины, уничтожают оккупантов в окрестностях Волчанска. Этот процесс они сняли на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Русского добровольческого корпуса".

На видео можно увидеть, как они с помощью пулеметов уничтожают россиян, которые засели в соседних домах.

Позже российские добровольцы на небольшой машине переместились в более безопасное место, чтобы продолжить уничтожать оккупантов.

Бои на севере Харьковской области

Российские войска недавно начали свое наступление на севере Харьковской области и пытаются захватить Волчанск. Но украинские воины дают им отпор.

Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что совершая операцию на Харьковском направлении, российские оккупанты пытаются ослабить силы Украины в целом по фронту.

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