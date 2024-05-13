Російські добровольці з БТР обстріляли окупантів на околиці Вовчанська (відео)

Російський наступ на Вовчанськ

Вовчанськ розташований на півночі Харківської області, фактично за п'ять кілометрів від державного кордону з РФ. Місто було в окупації кілька місяців 2022 року, але вже восени було звільнене.

Днями окупанти пішли в наступ на місто знову, поки що до околиць населеного пункту доходять лише розрізнені групи, які знищуються українськими військами. Водночас начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко заявив, що Вовчанськ "перетворюється" на Бахмут або Мар'їнку через постійні удари росіян із повітря.

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