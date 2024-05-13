UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські добровольці з БТР обстріляли окупантів на околиці Вовчанська (відео)

Архівне фото: російські добровольці з БТР обстріляли окупантів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські добровольці беруть активну участь у відбитті атаки окупантів на околицях Вовчанська і ведуть по них вогонь із бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Російського добровольчого корпусу".

Зазначається, що росіяни намагаються закріпитися на території місцевого м'ясокомбінату та однієї з крайніх вулиць Вовчанська.

Тому бійці РДК ведуть по них вогонь і використовують для цього БТР-82А. На відео можна побачити, як по ворогу ведеться посилений вогонь з кулемета.

Російський наступ на Вовчанськ

Вовчанськ розташований на півночі Харківської області, фактично за п'ять кілометрів від державного кордону з РФ. Місто було в окупації кілька місяців 2022 року, але вже восени було звільнене.

Днями окупанти пішли в наступ на місто знову, поки що до околиць населеного пункту доходять лише розрізнені групи, які знищуються українськими військами. Водночас начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко заявив, що Вовчанськ "перетворюється" на Бахмут або Мар'їнку через постійні удари росіян із повітря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВовчанськХарківВійна в Україні