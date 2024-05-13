Российские добровольцы из БТР обстреляли оккупантов на окраине Волчанска (видео)

Российское наступление на Волчанск

Волчанск расположен на севере Харьковской области, фактически в пяти километрах от государственной границы с РФ. Город был в оккупации несколько месяцев 2022 года, но уже осенью был освобожден.

На днях оккупанты пошли в наступление на город снова, пока что до окраин населенного пункта доходят лишь разрозненные группы, которые уничтожаются украинскими войсками. В то же время начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что Волчанск "превращается" в Бахмут или Марьинку из-за постоянных ударов россиян с воздуха.

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