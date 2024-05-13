Начальник поліції Харківської області про Вовчанськ: перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку

Місто Вовчанськ Харківської області "перетворюється" на Бахмут чи Мар'їнку через постійні удари росіян з повітря.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в ефірі Українського Радіо Харкова заявив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко.

За його словами, за три дні з початку російського наступу Вовчанськ "постраждав так, як не страждав з 2022 року". Зокрема, росіяни використовують велику кількість керованих авіаційних бомб для ударів по місту.

"Це бомба вагою 250, а то й 500 кілограм, яка може знести багатоповерхову будівлю. У якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку", - наголосив Тимошко.

Він уточнив, що метою ворога є не лише українські захисники, а й поліція та рятувальники. Тому в евакуації мирних жителів беруть участь броньові машини.

За словами начальника поліції Харківської області, росіяни застосовують тактику випаленої землі, коли спочатку йде обстріл певної території артилерією, КАБами, а потім вони заходять на цю територію.

"Постраждає будь-який місцевий житель, який залишається неевакуйованим", – додав він.