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Начальник поліції Харківської області про Вовчанськ: перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку

Вовчанськ, Понеділок 13 травня 2024 16:10
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Начальник поліції Харківської області про Вовчанськ: перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку Ілюстративне фото: росіяни б'ють по Вовчанську КАБами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Місто Вовчанськ Харківської області "перетворюється" на Бахмут чи Мар'їнку через постійні удари росіян з повітря.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в ефірі Українського Радіо Харкова заявив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко.

За його словами, за три дні з початку російського наступу Вовчанськ "постраждав так, як не страждав з 2022 року". Зокрема, росіяни використовують велику кількість керованих авіаційних бомб для ударів по місту.

"Це бомба вагою 250, а то й 500 кілограм, яка може знести багатоповерхову будівлю. У якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку", - наголосив Тимошко.

Він уточнив, що метою ворога є не лише українські захисники, а й поліція та рятувальники. Тому в евакуації мирних жителів беруть участь броньові машини.

За словами начальника поліції Харківської області, росіяни застосовують тактику випаленої землі, коли спочатку йде обстріл певної території артилерією, КАБами, а потім вони заходять на цю територію.

"Постраждає будь-який місцевий житель, який залишається неевакуйованим", – додав він.

Удари КАБами по Вовчанську

Варто зауважити, що Вовчанськ перебуває на півночі Харківської області біля кордону з Росією. Після початку наступу росіян на регіон обстріли міста значно посилилися.

Як учора, 12 травня, розповідав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, за добу по Вовчанській громаді "прилетіло" понад 20 КАБів.

Більш детально про ситуацію в місті - у матеріалі РБК-Україна.

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