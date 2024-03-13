Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях у Бєлгороді та Курську

Бійці добровольчих формувань заявили, що путінські війська завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи позиції між будинками, школами та державними установами, а внаслідок обстрілів з території Бєлгорода гинуть цивільні.

"Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися! У зв'язку з цим ми змушені завдати вогневої поразки з військових позицій, які розміщені в містах Бєлгород і Курськ", - йдеться у повідомленні.

Російські добровольці закликали жителів Бєлгорода та Курська евакуюватися для уникнення жертв серед цивільних, а місцеву владу - евакуювати жителів міст Курської та Бєлгородської областей.

Рейди на територію РФ

Нагадаємо, вчора, 12 березня, "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Крім того, росіяни дві ночі поспіль скаржаться на атаки дронів. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував події у Бєлгородській та Курській областях, звинувативши у цьому Україну.

Диктатор пов'язав прорив кордону добровольцями з нібито невдачами на фронті, а також планами зірвати "волевиявлення громадян" на так званих президентських виборах в РФ.

Детальніше про те, як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.