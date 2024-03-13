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Российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям в Белгороде и Курске

Фото: российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям в Белгороде и Курске (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей указанных городов призвали эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона".

Бойцы добровольческих формирований заявили, что путинские войска наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя позиции между домами, школами и государственными учреждениями, а в результате обстрелов с территории Белгорода гибнут гражданские.

"Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться! В связи с этим мы вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям, которые размещены в городах Белгород и Курск", - говорится в сообщении.

Российские добровольцы призвали жителей Белгорода и Курска эвакуироваться во избежание жертв среди гражданских, а местные власти - эвакуировать жителей городов Курской и Белгородской областей.

Рейды на территорию РФ

Напомним, вчера, 12 марта, "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в том числе в Белгородской и Курской областях.

Кроме того, россияне две ночи подряд жалуются на атаки дронов. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал события в Белгородской и Курской областях, обвинив в этом Украину.

Диктатор связал прорыв границы добровольцами с якобы неудачами на фронте, а также планами сорвать "волеизъявление граждан" на так называемых президентских выборах в РФ.

Детальнее о том, как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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