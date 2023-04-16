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Російські десантники відіграють ключову роль у битві за Бахмут, - британська розвідка

Фото: російських десантників кинули на передову у Бахмут (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський генерал-полковник Михайло Теплинський, який командує Повітряно-десантними військами Росії, схоже, повернув собі вагому роль у війні проти України. Його підрозділи беруть активну участь у битві за Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка вважає, що Теплинський один з небагатьох високопоставлених російських генералів, який користується широкою повагою серед рядового складу.

"Його нещодавня бурхлива кар’єра свідчить про сильну напругу між фракціями в російському Генштабі щодо військового підходу Росії в Україні.", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, Теплинський може керувати не лише десантниками, але й іншими підрозділи окупаційних військ. Ймовірно, він просуватиме свої сили як "елітні".

"Останніми днями Повітряно-десантні війська відновили ключову місію в битві за Бахмут і, ймовірно, розпочали нову інтеграцію з термобаричними ракетними установками ТОС-1А в секторі Кремінна", - зазначають у розвідці.

Нагадаємо, раніше британська розвідка наголошувала, що командування РФ намагається відновити підрозділи десантників і передає їм на озброєння системи "Сонцепек".

Крім того, речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий зазначив, що російських десантників кинули на підсилення "вагнерівців" у Бахмуті.

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