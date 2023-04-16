Российские десантники играют ключевую роль в битве за Бахмут, - британская разведка

Британская разведка считает, что Теплинский является одним из немногих высокопоставленных российских генералов, который пользуется широким уважением среди рядового состава.

"Его недавняя бурная карьера свидетельствует о сильном напряжении между фракциями в российском Генштабе по военному подходу России в Украине", - говорится в сообщении.

По данным разведки, Теплинский может руководить не только десантниками, но и другими подразделениями оккупационных войск. Вероятно, он будет продвигать свои силы как "элитные".

"В последние дни Воздушно-десантные войска возобновили ключевую миссию в битве за Бахмут и, вероятно, приступили к новой интеграции с термобарическими ракетными установками ТОС-1А в секторе Кременная", - отмечают в разведке.

Напомним, ранее британская разведка отмечала, что командование РФ пытается восстановить подразделения десантников и передает им на вооружение системы "Солнцепек".

Кроме того, спикер Восточной группировки войск ВСУ Череватый отметил, что российских десантников бросили на усиление "вагнеровцев" в Бахмуте.

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