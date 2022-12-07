Российские атаки повредили в Украине 350 газовых объектов, - глава "Нафтогаза"
Недавние атаки России на Украину повредили 350 объектов по добыче природного газа в стране, хотя добыча должна быть в основном восстановлена к концу года, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы все понимаем, что энергия - это еще одно оружие… и мы подверглись серьезному обстрелу российскими ракетами в части нашей инфраструктуры, а также пострадала инфраструктура добычи газа",- сообщил он на мероприятии Европейского банка реконструкции и развития
Чернышов сказал, что потеря мощностей по добыче газа оценивается в 700 млн долларов.
"У нас начался отопительный сезон - мы думаем, что он будет самым тяжелым за всю историю", - добавил глава "Нафтогаза".
Чернышов, назначенный на эту должность в начале ноября, сказал, что одним из его приоритетов является избежание дефолта "Нафтогаза".
Напомним, российский агрессор 17 ноября осуществил массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО "Укргаздобыча" на востоке Украины, разрушив несколько объектов.
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