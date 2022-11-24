Російські армія атакувала Торецьк у Донецькій області: є руйнування

"Російська ракета вщент знищила дитсадок "Мир". Цей удар не тільки цинічний, але й символічний, бо росіяни нищать мир всюди, куди можуть дотягнутися", - йдеться у повідомленні.

За словами Кириленка, з 24 лютого у Донецькій області російські військові зруйнували та пошкодили 682 навчальних заклади. У тому числі 283 дитсадки та 298 шкіл.

"Це красномовно свідчить про те, що на нас напала держава-терористка", - додав глава ОВА.

Павло Кириленко закликав жителів області, а особливо прифронтових територій покинути регіон.