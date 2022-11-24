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Российская армия атаковала Торецк в Донецкой области: есть разрушения

Фото: Российская армия атаковала Торецк в Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 24 ноября, российские военные атаковали Торецк (Донецкая область). В результате обстрела был разрушен детский сад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Российская ракета полностью уничтожила детсад "Мир". Этот удар не только циничный, но и символический, ибо россияне уничтожают мир повсюду, куда могут дотянуться", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, с 24 февраля в Донецкой области российские военные разрушили и повредили 682 учебных заведения. В том числе 283 детсада и 298 школ.

"Это красноречиво свидетельствует о том, что на нас напало государство-террорист", - добавил глава ОВА.

Павел Кириленко призвал жителей области, а особенно прифронтовых территорий покинуть регион.

Напомним, что самая сложная ситуация на фронте за последнюю неделю остается в Донецком направлении, где россияне постоянно ведут атаки.

Также украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 23 ноября успешно отразили все атаки врага в Донецкой области.

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Донецкая областьТорецкВойна в Украине