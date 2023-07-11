Російські агенти посилили свою діяльність на Балканах, - розвідка Болгарії

Зазначається, що в такий спосіб Кремль намагається компенсувати збитки, завдані російським легальним резиденціям висилкою дипломатів РФ із низки країн Європи.

Кібервійна

Болгарська військова розвідка також повідомляє, що складається постійна тенденція до збільшення ризиків у сфері кібербезпеки.

"У контексті російського вторгнення в Україну країни ЄС, включно з Болгарією, зазнавали неодноразових і тривалих кібероперацій", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури в поєднанні з іншими гібридними методами та ворожими діями у вигляді організації масштабних інформаційно-дезінформаційних кампаній. Також агенти РФ намагалися провокувати соціальне невдоволення та міграційні процеси. Цей саботаж продовжиться і у 2023 році.

Ризик проникнення терористів

Розвідка Болгарії повідомляє, що через територію Болгарії можуть проникати мігранти, які на Близькому Сході, в Африці та Азії незадоволені високим рівнем безробіття. У цих регіонах зростає соціальне та суспільне невдоволення серед представників молодого покоління.

"У зв'язку з цим зберігається ризик використання міграційних проблем у гібридних операціях, спрямованих проти ЄС, а також проникнення членів і послідовників терористичних груп у європейські країни", - додали в розвідці.

Ситуація у країнах Західних Балкан

Нещодавно високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни Західних Балкан, які є кандидатами на членство до Євросоюзу, мають скористатися унікальним моментом у процесі розширення спілки, створеною завдяки значному прогресу України.

До цього президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни Західних Балкан виступити проти таких авторитарних держав як Росія.

Президент Північної Македонії Стево Пендаровський повідомляв, що Росія може спровокувати конфлікт на Балканах, щоб відвернути увагу Заходу від війни, яку росіяни ведуть проти України.