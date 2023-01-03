У вересні 2022 року близько 2 тисяч протестувальників зібралися на площі під собором в Кельні, щоб закликати уряд Німеччини порвати із західною коаліцією, яка підтримує Україну та вкласти мир з Росією.

"Ми повинні перестати бути васалами американців", - заявив правий німецький політик Маркус Бейзіхт під час мітингу.

Журналісти Reuters не змогли взяти інтерв'ю протестувальників, адже вони відмовлялись говорити, один з активістів натомість намагався переконати поліцейського заарештувати журналіста як "українського шпигуна". Проте тоді співробітники агентства Reuters встановили особи ключових фігур, причетних до просування промосковської позиції в Німеччині з початку війни.

Одним з них є

Reuters

Агентство додало, що Міністерство внутрішніх справ Німеччини на питання про цю справу заявило, що "дуже серйозно" сприймає будь-які спроби іноземних держав або окремих осіб вплинути на політику, особливо "в контексті російської агресії в війні проти України".