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Російські агенти намагаються налаштувати Німеччину проти України, - Reuters

Фото: російські агенти намагаються налаштувати Німеччину проти України (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

У Німеччині діє ціла низка російських агентів, які намагаються налаштувати Німеччину проти підтримки України. Зокрема, проводячи акції, на яких закликають Берлін змінити свій прозахідний вектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У вересні 2022 року близько 2 тисяч протестувальників зібралися на площі під собором в Кельні, щоб закликати уряд Німеччини порвати із західною коаліцією, яка підтримує Україну та вкласти мир з Росією.

"Ми повинні перестати бути васалами американців", - заявив правий німецький політик Маркус Бейзіхт під час мітингу.

Журналісти Reuters не змогли взяти інтерв'ю протестувальників, адже вони відмовлялись говорити, один з активістів натомість намагався переконати поліцейського заарештувати журналіста як "українського шпигуна". Проте тоді співробітники агентства Reuters встановили особи ключових фігур, причетних до просування промосковської позиції в Німеччині з початку війни.

Одним з них є

Reuters

Агентство додало, що Міністерство внутрішніх справ Німеччини на питання про цю справу заявило, що "дуже серйозно" сприймає будь-які спроби іноземних держав або окремих осіб вплинути на політику, особливо "в контексті російської агресії в війні проти України".

Нагадаємо, в Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби, якого підозрюють в співробітництві з Росією.

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Російська Федерація