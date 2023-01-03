RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские агенты пытаются настроить Германию против Украины, - Reuters

Фото: российские агенты пытаются настроить Германию против Украины (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Германии действует целый ряд российских агентов, пытающихся настроить Германию против поддержки Украины. В частности, проводя акции, на которых призывают Берлин сменить свой прозападный вектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В сентябре 2022 года около 2 тысяч протестующих собрались на площади под собором в Кельне, чтобы призвать правительство Германии порвать с западной коалицией, поддерживающей Украину и вложить мир с Россией.

"Мы должны перестать быть вассалами американцев", - заявил правый немецкий политик Маркус Бейзихт во время митинга.

Журналисты Reuters не смогли взять интервью протестующих, ведь они отказывались говорить, вместо этого один из активистов пытался убедить полицейского арестовать журналиста как "украинского шпиона". Однако тогда сотрудники агентства Reuters установили личности ключевых фигур, причастных к продвижению промосковской позиции в Германии с начала войны.

Одним из них является

Reuters

Агентство добавило, что Министерство внутренних дел Германии на вопрос об этом деле заявило, что "весьма серьезно" воспринимает любые попытки иностранных государств или отдельных лиц повлиять на политику, особенно "в контексте российской агрессии в войне против Украины".

Напомним, в Германии задержан сотрудник сотрудника Федеральной разведывательной службы, подозреваемый в сотрудничестве с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация