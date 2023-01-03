В сентябре 2022 года около 2 тысяч протестующих собрались на площади под собором в Кельне, чтобы призвать правительство Германии порвать с западной коалицией, поддерживающей Украину и вложить мир с Россией.

"Мы должны перестать быть вассалами американцев", - заявил правый немецкий политик Маркус Бейзихт во время митинга.

Журналисты Reuters не смогли взять интервью протестующих, ведь они отказывались говорить, вместо этого один из активистов пытался убедить полицейского арестовать журналиста как "украинского шпиона". Однако тогда сотрудники агентства Reuters установили личности ключевых фигур, причастных к продвижению промосковской позиции в Германии с начала войны.

Одним из них является

Reuters

Агентство добавило, что Министерство внутренних дел Германии на вопрос об этом деле заявило, что "весьма серьезно" воспринимает любые попытки иностранных государств или отдельных лиц повлиять на политику, особенно "в контексте российской агрессии в войне против Украины".