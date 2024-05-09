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Російські агенти активніше працюють у Європі. Bloomberg описав побоювання чиновників ЄС

Архівне фото: російські агенти активніше працюють у Європі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Військова розвідка РФ стала активніше працювати в країнах Європи. Для здійснення диверсій ГРУ наймає молодих людей через інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання пише, що країнам Європи рекомендується вжити запобіжних заходів проти підвищеного ризику насильства з боку підтримуваних Росією агентів. 

"За серією все більш явних, частих і скоординованих інцидентів по всьому континенту, ймовірно, стоїть рука військової розвідки ГРУ", - повідомили виданню анонімні джерела серед чиновників Європи.

При цьому уряди різних країн намагаються боротися зі зростаючими загрозами саботажу і залякування, які фінансує РФ, напередодні виборів у Європарламенті наступного місяця. Один високопоставлений чиновник оцінив нахабство Кремля і дійшов висновку, що РФ більше не хвилює, спіймають її агента під час скоєння злочину чи ні. 

Європа має показати Росії, що будуть наслідки

Інший єврочиновник повідомив, що кілька інцидентів у Європі були частиною операції ГРУ, при цьому диверсії відбувалися в різних столицях. 

За його словами, реакція зосереджена на діяльності, що вже відбулася, а не на загрозі діяльності, яка може відбутися в майбутньому

Також Європа має продемонструвати Росії те, що Захід знає, що вона робить, і що існують за це певні наслідки.

РФ хоче зірвати допомогу Україні

"За своєю агресивністю, методами і масштабами дії, підтримувані Росією, являють собою нову загрозу, що виходить від Кремля", - пише Bloomberg.

Офіційні особи в Європі зазначають, що хвиля нещодавніх атак має спільні риси, часто за участю місцевих жителів, найнятих здебільшого через інтернет. Один із чиновників упевнений, що ці акти саботажу схвалені на найвищому рівні в Москві. 

"У Росії є цілеспрямована стратегія саботажу допомоги Україні по всій Європі, вербування місцевих жителів для допомоги в їхніх зусиллях", - додав інший чиновник. 

Росія готує диверсії в Європі

Нещодавно видання Financial Times писало, що європейські спецслужби попередили про плани РФ з підготовки диверсій по всій Європі. За даними розвідок, Москву не турбують можливі жертви серед цивільних.

Пізніше спецслужби Фінляндії повідомили, що РФ намагається впливати на західні країни і їхня країна не застрахована від таких дій.

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