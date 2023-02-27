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Російське вторгнення в Україну викликало наймасовіші порушення прав людини, - генсек ООН

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нехтування правами людини в усьому світі є "тривожним дзвінком". Російське вторгнення в Україну викликало наймасовіші порушення.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У своєму виступі на щорічній сесії Ради ООН з прав людини Гутерріш закликав оновити Загальну декларацію прав людини через 75 років після її підписання.

Вказавши на війну Росії проти України та загрози правам людини через бідність, голод і кліматичні лиха, Гутерріш сказав, що декларація "зазнала атак з усіх боків".

Гутерріш заявив, що деякі уряди відмовляються декларації, назвавши зневагу та зневагу прав людини у всьому світі "тривожним дзвінком".

Він сказав, що "російське вторгнення в Україну спровокувало наймасовіші порушення прав людини", які спостерігаються сьогодні у світі.

"Це викликало масові смерті, руйнування та переміщення", - сказав Гутерріш.

Нагадаємо, більше половини (60%) українських дітей були свідками чи учасниками тих чи інших подій, пов'язаних із війною.

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