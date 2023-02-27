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Більше половини українських дітей стали свідками подій, пов’язаних з війною

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Україна, Понеділок 27 лютого 2023 11:05
Більше половини українських дітей стали свідками подій, пов’язаних з війною Фото: діти стали свідками війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більше половини (60%) українських дітей були свідками або учасниками тих, чи інших подій, пов’язаних з війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування матерів, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Найчастіше діти, за словами матерів, зазнавали наступних травмуючих подій: розлука з рідними та близькими (28%), переїзд в інший регіон країни (25%), обстріли та бомбардування (24%), тривале перебування у холодному приміщенні (17%).

Переїжджали за кордон - 11%, перебували в окупації - 8%, були свідком смерті рідних або близьких - 6%, втратили житло - 5%, зазнали голоду та відсутності води - 5%.

Більше половини українських дітей стали свідками подій, пов’язаних з війною

За даними опитування, 19% опитаних матерів дітей проживають сьогодні поза домом, 20% - виїжджали з регіонів проживання, але вже повернулися, 61% - не змінювали місце проживання.

При цьому, 20% опитаних вважають своє сучасне місце проживання небезпечним. Найбільше таких проживають у деокупованих, прифронтовних регіонах та в Києві.

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" з 27 січня до 1 лютого 2023 року серед матерів дітей віком 3-17 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності: не більше 2,2%. Опитування проведене на замовлення Ukraine Children's Action Project.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у лютому 2023 року більшість (63%) українців вважають, що для перемоги у війні з Росією потрібно не менш як півроку або більше часу. У перемогу за кілька тижнів чи місяців вірять близько 20%, не вірять у перемогу лише 1%.

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