RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российское вторжение в Украину вызвало самые массовые нарушения прав человека,- генсек ООН

Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пренебрежение правами человека во всем мире является "тревожным звонком". Российское вторжение в Украину вызвало самые массовые нарушения.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В своем выступлении на ежегодной сессии Совета ООН по правам человека Гутерриш призвал обновить Всеобщую декларацию прав человека спустя 75 лет после ее подписания.

Указав на войну России против Украины и угрозы правам человека из-за растущей бедности, голода и климатических бедствий, Гутерриш сказал, что декларация "подверглась атакам со всех сторон".

Гутерриш заявил, что некоторые правительства отказываются декларации, назвав пренебрежение и пренебрежение правами человека во всем мире "тревожным звонком".

Он сказал, что "российское вторжение в Украину спровоцировало самые массовые нарушения прав человека", наблюдаемые сегодня в мире.

"Это вызвало массовые смерти, разрушения и перемещения", - сказал Гутерриш.

Напомним, более половины (60%) украинских детей были свидетелями или участниками тех или иных событий, связанных с войной.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН