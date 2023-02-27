Российское вторжение в Украину вызвало самые массовые нарушения прав человека,- генсек ООН

В своем выступлении на ежегодной сессии Совета ООН по правам человека Гутерриш призвал обновить Всеобщую декларацию прав человека спустя 75 лет после ее подписания.

Указав на войну России против Украины и угрозы правам человека из-за растущей бедности, голода и климатических бедствий, Гутерриш сказал, что декларация "подверглась атакам со всех сторон".

Гутерриш заявил, что некоторые правительства отказываются декларации, назвав пренебрежение и пренебрежение правами человека во всем мире "тревожным звонком".

Он сказал, что "российское вторжение в Украину спровоцировало самые массовые нарушения прав человека", наблюдаемые сегодня в мире.

"Это вызвало массовые смерти, разрушения и перемещения", - сказал Гутерриш.