Російське вторгнення в Україну домінуватиме на саміті глав МЗС G20, - Reuters

Міністри закордонних справ з усього світу зустрічаються у Нью-Делі цього тижня. Війна Росії проти України стане головною темою, незважаючи на небажання Індії обговорювати це питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зустріч міністрів закордонних справ G20 1-2 березня відбудеться за кілька днів після зустрічі голів фінансів блоку в Бангалорі, де вони сперечалися про засудження Росії за війну, не змогли дійти консенсусу за спільною заявою і натомість погодилися на підсумковий документ.

Результат був аналогічний саміту G20 на Балі в листопаді минулого року, коли Індонезія, що приймає, також опублікувала підсумкову декларацію, що визнає розбіжності.

У липні минулого року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров залишив зустріч міністрів закордонних справ G20 на Балі після того, як Захід рішуче засудив війну проти України.

На зустрічі в Нью-Делі візьмуть участь Лавров, держсекретар США Ентоні Блінкен та Джеймс Клеверлі з Великобританії, а Китай, як очікується, направить свого міністра закордонних справ Цінь Гана. Загалом у заході візьмуть участь представники 40 країн, у тому числі запрошені Індією країни, які не входять до "Великої двадцятки", та багатосторонні організації.

G20 включає багаті демократії G7, а також Росію, Китай, Індію, Австралію, Бразилію і Саудівську Аравію серед інших країн.

Уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді хоче зосередити увагу на зустрічі цього тижня на таких питаннях, як зміна клімату та заборгованість країн, що розвиваються, заявив представник міністерства закордонних справ Індії, який говорив на умовах анонімності.

Індія не хоче, щоб Україна домінувала на заході, але це буде головним пунктом порядку денного, сказав чиновник.

Однак він додав, що Нью-Делі "має намір продовжувати відігравати роль глобального Півдня і порушувати питання, що стосуються регіону".

За зустріччю міністрів закордонних справ також стежитиме, як виявлятиметься напруженість між Вашингтоном та Пекіном, у тому числі через війну РФ проти України.