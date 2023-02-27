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Российское вторжение в Украину будет доминировать на саммите глав МИД G20, - Reuters

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Индия, Понедельник 27 февраля 2023 13:29
Российское вторжение в Украину будет доминировать на саммите глав МИД G20, - Reuters Фото: саммит глав МИД G20 будет посвящен войне России против Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министры иностранных дел со всего мира встречаются в Нью-Дели на этой неделе. Война России против Украины станет главной темой, несмотря на нежелание Индии обсуждать этот вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Встреча министров иностранных дел G20 1-2 марта состоится через несколько дней после встречи глав финансов блока в Бангалоре, где они спорили об осуждении России за войну, не смогли прийти к консенсусу по совместному заявлению и вместо этого согласились на итоговый документ.

Результат был аналогичен саммиту G20 на Бали в ноябре прошлого года, когда принимающая Индонезия также опубликовала итоговую декларацию, признающую разногласия.

В июле прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров покинул встречу министров иностранных дел G20 на Бали, после того, как Запад решительно осудил войну против Украины.

На встрече в Нью-Дели примут участие Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и Джеймс Клеверли из Великобритании, а Китай, как ожидается, направит своего министра иностранных дел Цинь Гана. Всего в мероприятии примут участие представители 40 стран, в том числе приглашенные Индией страны, не входящие в "Большую двадцатку", и многосторонние организации.

G20 включает в себя богатые демократии G7, а также Россию, Китай, Индию, Австралию, Бразилию и Саудовскую Аравию среди других стран.

Правительство премьер-министра Нарендры Моди хочет сосредоточить внимание на встрече на этой неделе на таких вопросах, как изменение климата и задолженность развивающихся стран, заявил представитель министерства иностранных дел Индии, который говорил на условиях анонимности

Индия не хочет, чтобы Украина доминировала на мероприятии, но это будет главным пунктом повестки дня, сказал чиновник.

Однако он добавил, что Нью-Дели "намерен продолжать играть роль глобального Юга и поднимать вопросы, имеющие отношение к региону".

За встречей министров иностранных дел также будет следить, как будет проявляться напряженность между Вашингтоном и Пекином, в том числе из-за войны РФ против Украины.

Китай вместе с Россией отказался подписать итоговое заявление финансовых лидеров в Бангалоре.

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