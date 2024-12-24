Російське судно Ursa Major затонуло у Середземному морі після вибуху: що відомо

За даними сервісів відстеження, судно зупинилося близько 20:25 за Московським часом (19:25 за Київським часом). До нього одразу підійшло іспанське рятувальне судно SALVAMAR DRACO SAR, однак після вибуху система AIS Ursa Major перестала працювати.

Повідомляється, що близько опівночі судно затонуло. До місця аварії було спрямовано судно CLARA CAMPOAMOR для збору розлитих нафтопродуктів.

Зазначається, що екіпаж Ursa Major евакуювали до порту Картахена.

Як зауважив "Кримський вітер", раніше ГУР повідомляло про технічні несправності на Ursa Major, зокрема про поломку головної паливної трубки. Незважаючи на припущення, що судно прямувало до Сирії для евакуації російської техніки, з’ясувалося, що його курс був на Владивосток.

Моніторингова група завила, що на борту знаходився стратегічний вантаж - два 45-тонних люки ядерного реактора для льодокола проєкту 10510 "Лідер".

Зазначається, що ці деталі, покриті синім брезентом, помітили на фото. Їхня втрата може значно затримати будівництво льодокола.

Фото: моніторингові знімки (t.me Crimeanwind)

Нагадаємо, нещодавно у Чорному морі аварії зазнав російський нафтовий танкер.