Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва: что известно

По данным сервисов отслеживания, судно остановилось около 20:25 по Московскому времени (19:25 по Киевскому времени). К нему сразу подошло испанское спасательное судно SALVAMAR DRACO SAR, однако после взрыва система AIS Ursa Major перестала работать.

Сообщается, что около полуночи судно затонуло. К месту аварии было направлено судно CLARA CAMPOAMOR для сбора разлитых нефтепродуктов.

Отмечается, что экипаж Ursa Major эвакуировали в порт Картахена.

Как отметил "Крымский ветер", ранее ГУР сообщало о технических неисправностях на Ursa Major, в частности о поломке главной топливной трубки. Несмотря на предположение, что судно направлялось в Сирию для эвакуации российской техники, выяснилось, что его курс был на Владивосток.

Мониторинговая группа завила, что на борту находился стратегический груз - два 45-тонных люка ядерного реактора для ледокола проекта 10510 "Лидер".

Отмечается, что эти детали, покрытые синим брезентом, заметили на фото. Их потеря может значительно задержать строительство ледокола.

Фото: мониторинговые снимки (t.me Crimeanwind)

Напомним, недавно в Черном море потерпел крушение российский нефтяной танкер.