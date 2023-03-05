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Російське судно з військовим вантажем із Сирії зайшло у Чорне море через Босфор, - ЗМІ

Фото: російське судно з військовим вантажем із Сирії зайшло у Чорне море через Босфор (twitter.com/YorukIsik)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський контейнеровоз, який перебуває під санкціями, міг увійти з військовим вантажем із Сирії до Чорного моря через Босфор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на учасника незалежної консалтингової фірми з відстеження суден Bosphorus Observer Йорука Ішика у Twitter.

"Репатріація військової техніки: судно під російським прапором Sparta IV, що належить SC SOUTH LLC, що перебуває під санкціями Мінфіну США, пройшло через Босфор у бік Чорного моря шляхом з Тартуса в Новоросійськ з військовим вантажем", - сказано у повідомленні.

При цьому, за даними Bosphorus Observer, судно цивільне лише за назвою.

Російські медіа повідомляли, що судно приходило до Тартусу з гуманітарною допомогою для постраждалих внаслідок землетрусу, а потім отримало новий вантаж на військово-морській базі Росії.

NavalNews повідомляло, що для проходу через Босфор Sparta IV заявила осадку 6,2 метра, що значить велике завантаження. До входу в Босфор 1 березня судно йшло у супроводі ракетного корвета ВМФ РФ "Стерегущий".

Нагадаємо, що Туреччина закрила протоки Босфор та Дарданелли для військових кораблів РФ у напрямку до Чорного моря, проте заборона не поширюється на допоміжні та торгові судна.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Росія мала намір перекинути з Сирії до України частину "стратегічних озброєнь".

До того ж, влітку минулого року торгове судно, що знаходиться під санкціями США, пройшло турецьку протоку Босфор на шляху з Сирії. Європейська розвідка вважає, що корабель перевозив військові машини для підтримки війни РФ проти України.

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