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Росія збирається перекинути з Сирії в Україну "стратегічне озброєння", - ЗМІ

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Сирія, Понеділок 05 грудня 2022 05:16
Росія збирається перекинути з Сирії в Україну "стратегічне озброєння", - ЗМІ Фото: Росія збирається перекинути озброєння з Сирії в Україну (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія має плани перекинути з Сирії до України частину "стратегічних озброєнь".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Newsru.co.il.

Як пише видання, між Ізраїлем та Росією пройшли переговори, на яких Москва попередила Єрусалим про свої наміри перекинути частину озброєння в Україну і попросила "не заважати і не втручатися в процес".

Нагадаємо, що в липні торгове судно, що знаходиться під санкціями США, пройшло турецьку протоку Босфор на шляху з Сирії. Європейська розвідка вважає, що корабель перевозив військові машини для підтримки війни Росії проти України.

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