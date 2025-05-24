Російське судно атакували біля Мозамбіку: що відомо про напад

"На цей час розслідування тривають, і щойно будуть конкретні результати та ми підтвердимо, що насправді сталося, уряд, з повною прозорістю, надасть роз'яснення громадськості та міжнародній спільноті", – заявив речник уряду Іносенсіо Імпісса.

Йдеться про ймовірний напад на російське судно, що підтвердило 16 травня офіційне джерело в посольстві Росії в Мапуту.

За словами джерела, 62-метрове судно, яке проводило морські дослідницькі роботи, поверталося до порту Мапуту, коли близько 15:00 за місцевим часом 10 травня на нього було скоєно напад за понад три милі від узбережжя острова Тамбузі в архіпелазі Кірімбас.

"На нього напали два невідомих судна, які не виходили на контакт із кораблем, але відкрили по ньому вогонь", - пояснило джерело.

Імпісса своєю чергою заявив журналістам, що уряд ще не отримав офіційного повідомлення від посольства Росії щодо інциденту, але додав, що Мозамбік вже розслідує ймовірний напад, заявивши, що він "відданий" безпеці у своїх територіальних водах.

"Сили оборони та безпеки вже уважно стежать за інформацією, що публікується та транслюється через ЗМІ, і розпочали розслідування, щоб з максимальною ретельністю визначити правдивість фактів нападу та обставин", – сказав Імпісса.

Він також уточнив, що Мозамбік ставиться до цієї справи "серйозно та обережно".

Місцеві джерела вже пов'язують цей інцидент з атаками терористичних груп, що діють у цьому регіоні. Якщо це підтвердиться, це буде перший випадок такого роду.