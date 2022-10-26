Російське МЗС упіймали на брехні про підготовку "брудної бомби" Україною

Російське МЗС сьогодні повідомило, що дві організації України нібито "отримали пряме замовлення на створення так званої брудної бомби, роботи перебувають на завершальній стадії".

На такі повідомлення росіян звернув увагу уряд Словенії, який зазначив, що одне фото, яке опублікувало російське дипломатичне відомство як доказ інформації про "брудну бомбу", належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO) і воно було зроблене 2010 року.

За даними словенського відомства, це зображення використовували в лекціях фахівців та інформаційних матеріалах, які були доступні для широкого загалу.