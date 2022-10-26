Российский МИД поймали на лжи о подготовке "грязной бомбы" Украиной

Российский МИД сегодня сообщил, что две организации Украины якобы "получили прямой заказ на создание так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии".

На такие сообщения россиян обратило внимание правительство Словении, которое отметило, что одно фото, опубликованное российским дипломатическим ведомством как доказательство информации о "грязной бомбе", принадлежит Словенскому агентству по радиоактивным отходам (ARAO) и оно было сделано в 2010 году.

По данным словенского ведомства, это изображение использовали в лекциях специалистов и информационных материалах, которые были доступны для широкой общественности.