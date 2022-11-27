Російське місто в Бєлгородській області залишилося без світла і води через "обстріл"

В Шебекіно Бєлгородської області пошкоджено лінії електропередачі, унаслідок "обстрілів" частина міста залишилася без води та енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

За його словами, енергетики вже приступили до переключення абонентів на резервні лінії. Також перезапускають насосні станції водопостачання.

"Унаслідок обстрілу околиць міста Шебекіно постраждалих і руйнувань немає. Є пошкодження ліній електропередачі: на території міста частково відсутня електроенергія і водопостачання", - написав Гладков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що масштабна пожежа виникла на території Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області РФ. Там розташований один з найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Також раніше ми писали, що у місті Шебекіно (Бєлгородська область РФ) спалахнула сильна пожежа, горіло місцеве підприємство.

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