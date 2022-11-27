Фото: российский город в Белгородской области остался без света и воды из-за "обстрела" (РБК-Украина)

В Шебекино Белгородской области повреждены линии электропередачи, в результате "обстрелов" часть города осталась без воды и энергоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.