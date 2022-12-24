Російське командування та найманці об'єдналися проти Шойгу, - Буданов

Начальник української розвідки зазначив, що союз Пригожина та генерала Суровікіна призвів до передачі важкого озброєння з армії в частини "Вагнера", що розширило роль організації у війні.

За його словами, зараз найманці намагаються щосили

політичні амбіції лідера російських найманців частково диктують стратегію російської сторони.

Говорячи про штурм Бахмута, начальник ГУР пояснив, що в діях найманців є лише ідеологічне та медійне питання.

не вважається стратегічно важливим, але, взявши його, росіяни покращать свої позиції для подальшого наступу на Донбасі.