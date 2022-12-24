Российское командование и наемники объединились против Шойгу, - Буданов

Начальник украинской разведки отметил, что союз Пригожина и генерала Суровикина привел к передаче тяжелого вооружения из армии в части "Вагнера", что расширило роль организации в войне.

По его словам, сейчас наемники пытаются со всех сил

политические амбиции лидера российских наемников отчасти диктуют стратегию российской стороны.

Говоря о штурме Бахмута, начальник ГУР объяснил, что в действиях наемников есть только идеологический и медийный вопрос.

не считается стратегически важным, но взяв его россияне улучшат свои позиции для дальнейшего наступления на Донбассе.