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Российское командование и наемники объединились против Шойгу, - Буданов

Фото: начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Командующий российскими войсками в Украине, генерал Сергей Суровикин присоединился к главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину в соперничестве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью NYT.

Начальник украинской разведки отметил, что союз Пригожина и генерала Суровикина привел к передаче тяжелого вооружения из армии в части "Вагнера", что расширило роль организации в войне.

По его словам, сейчас наемники пытаются со всех сил

политические амбиции лидера российских наемников отчасти диктуют стратегию российской стороны.

Говоря о штурме Бахмута, начальник ГУР объяснил, что в действиях наемников есть только идеологический и медийный вопрос.

не считается стратегически важным, но взяв его россияне улучшат свои позиции для дальнейшего наступления на Донбассе.

Напомним, ранее западные СМИ подсчитали, что среди ”вагнеровцев”, воюющих в Украине, всего 20% контрактников. Остальные - заключенные.

Также в ISW сообщали, что в Кремле создают новую так называемую "ЧВК", чтобы сдержать влияние на политической арене России финансиста "Вагнера" Евгения Пригожина.

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