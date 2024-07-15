РФ перегруповує війська для продовження наступу на Харківському напрямку: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

13 і 14 липня українські сили провели локалізовані контратаки на північ і північний схід від Харкова і нещодавно відновили обмежені позиції у Вовчанську.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 липня, показали, що елементи чеченського 204-го полку спецназу «Ахмат» завдають ударів по українським силам у північно-західному Вовчанську, вказуючи на те, що українські війська повернули собі деякі позиції в цьому районі. Українське джерело повідомило, що українські сили відкинули окупантів від Сотницького Козачка.

"Наразі ISW не може підтвердити цей звіт", - повідомили в Інституті.

Бої тривали у Вовчанську та поблизу Глибокого.

Російське військове командування проводить перегрупування військ для продовження наступальних дій на Харківському напрямку.

В українському оперативно-тактичному угрупованні «Харків» повідомили, що російське військове командування перекинуло окупантів для ведення наступальних дій у районі Глибокого. Там додали, що в районі Вовчанська російські війська готують до подальших наступальних дій десантно-штурмові групи.

Російський військовий блогер стверджував, що Північне угруповання військ РФ, яке відповідає за наступ на Харківському напрямку, налічує лише 30-70 тис. Військовослужбовців, яких недостатньо для повноцінного прориву української оборони на глибину 40 км.

Операція №2 - Луганська область

14 липня російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодних підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські війська продовжували наступальні дії:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки, Вільшани та Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська біля Новоселівського;

на північний захід від Сватового біля Стельмахівки, Берестового, Піщаного;

на південний захід від Сватового поблизу Греківки;

на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки;

на захід від Кремінної біля Тернів.

Операція №3 - Донецька область

14 липня російські війська продовжили наземний наступ на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Окупанти продовжували наступ:

на північний схід від Сіверська біля Білогорівки;

на захід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського;

на південний схід від Сіверська біля Спірного;

на південь від Сіверська біля Роздолівки та Виїмки.

14 липня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

Під Часовим Яром тривали бої: на північ біля Григорівки; на схід біля Іванівського; і на південний схід поблизу Кліщіївки та Андріївки.

14 липня російські війська продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Бої тривали:

на схід від Торецька біля Дружби;

на південний схід від Торецька біля Залізного, Північного, Південного;

на південь від Торецька поблизу Нью-Йорка.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 липня, показують, що загарбники просунулися на північ від Сокіла (на північний захід від Авдіївки) і на північ від Новоселівки Першої (на північний захід від Авдіївки).

13 і 14 липня тривали бої на північний захід від Авдіївки в районах Прогресу, Воздвиженки, Новоолександрівки, Очеретиного, Калинового, Лозуватського, Новоселівки Першої та на захід від Авдіївки в районі Яснобродівки та Карлівки.

Російські війська продовжували наступальні дії на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Бойові дії тривали на захід від Донецька поблизу Красногорівки та на південний захід від Донецька поблизу Побєди, Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

"Південна вісь"

14 липня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області в районі Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного).

14 липня тривали позиційні бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок і Козачих Лагерів (на північний схід від Херсона).