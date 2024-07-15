Российское командование перегруппировывает войска для продолжения наступления на Харьковском направлении: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

13 и 14 июля украинские силы провели локализованные контратаки к северу и северо-востоку от Харькова и недавно восстановили ограниченные позиции в Волчанске.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 июля, показали, что элементы чеченского 204 полка спецназа «Ахмат» наносят удары по украинским силам в северо-западном Волчанске, указывая на то, что украинские войска вернули себе некоторые позиции в этом районе. Украинский источник сообщил, что украинские силы отбросили оккупантов от Сотницкого Казачка.

"Сейчас ISW не может подтвердить этот отчет", - сообщили в Институте.

Бои продолжались в Волчанске и близ Глубокого.

Российское военное командование проводит перегруппировку войск для продолжения наступательных действий в Харьковском направлении.

В украинской оперативно-тактической группировке «Харьков» сообщили, что российское военное командование перебросило оккупантов для ведения наступательных действий в районе Глубокого. Там добавили, что в районе Волчанска российские войска готовят к дальнейшим наступательным действиям десантно-штурмовые группы.

Российский военный блогер утверждал, что Северная группировка войск РФ, отвечающая за наступление на Харьковском направлении, насчитывает лишь 30-70 тыс. военнослужащих, которых недостаточно для полноценного прорыва украинской обороны на глубину 40 км.

Операция №2 - Луганская область

14 июля русские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но никаких подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские войска продолжали наступательные действия:

северо-восточнее Купянска в районе Синковки, Ольшаны и Петропавловки;

юго-восточнее Купянска возле Новоселовского;

северо-западнее Сватово возле Стельмаховки, Берестового, Песчаного;

юго-западнее Сватово близ Грековки;

северо-западнее Кременной близ Макеевки;

к западу от Кременной возле Тернов.

Операция №3 - Донецкая область

14 июля российские войска продолжили наземное наступление на Северском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Оккупанты продолжали наступление:

северо-восточнее Северского у Белогоровки;

к западу от Северска близ Верхнекаменского;

юго-восточнее Северского у Спорного;

к югу от Северска возле Раздоловки и Выемки.

14 июля российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Под Часовым Яром продолжались бои: на север у Григоровки; к востоку возле Ивановского; и юго-восточнее Клещиевки и Андреевки.

14 июля российские войска продолжили наступательные действия на Торецком направлении, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Бои продолжались:

восточнее Торецка возле Дружбы;

юго-восточнее Торецка у Железного, Северного, Южного;

к югу от Торецка вблизи Нью-Йорка.

Российские войска недавно продвинулись северо-западнее Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 июля, показывают, что захватчики продвинулись к северу от Сокола (к северо-западу от Авдеевки) и к северу от Новоселовки Первой (к северо-западу от Авдеевки).

13 и 14 июля продолжались бои северо-западнее Авдеевки в районах Прогресса, Воздвиженки, Новоалександровки, Очеретино, Калинового, Лозоватского, Новоселовки Первой и к западу от Авдеевки в районе Яснобродовки и Карловки.

Российские войска продолжали наступательные действия западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Боевые действия продолжались западнее Донецка вблизи Красногоровки и юго-западнее Донецка вблизи Победы, Парасковеевки, Константиновки и Водяного.

"Южная ось"

14 июля продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области в районе Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино).

14 июля продолжались позиционные боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области, в том числе близ Крынок и Казачьих Лагерей (к северо-востоку от Херсона).