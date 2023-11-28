Российская хакерская группировка атаковала семь правительств в Европе, - Politico

Российские хакеры из группировки Fancy Bear атаковали семь европейских правительств. Ранее эти киберпреступники были причастны к вмешательству в выборы США 2016 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"По меньшей мере семь европейских правительств подверглись целенаправленным фишинговым кампаниям, которые включают использование специально разработанных приманок для нацеливания на конкретные объекты с целью загрузки вредоносного программного обеспечения или предоставления доступа к цифровым системам", - говорится в сообщении.

Группа реагирования на кибернетических чрезвычайных ситуациях ЕС оценивает угрозу от хакерской группировки Fancy Bear как высокую.

Fancy Bear, также известная как APT28

Это связанная с российской разведкой хакерская группа, которая, по утверждениям США, стояла за взломами Национального комитета Демократической партии в 2016 году. Это способствовало победе Дональда Трампа на выборах.

В 2020 году против хакеров ввели санкции со стороны властей ЕС за взлом немецкого Бундестага 2015 года.

Хакеры используют различные фальшивые документы для заманивания жертв, в частности протоколы заседаний подкомитета Европейского парламента и отчет Специального комитета ООН.

Хакеры могут нацелиться на выборы в ЕС в следующем году

Politico пишет о растущих опасениях, что европейские выборы в следующем году станут мишенью хакерских группировок из России и Китая. Избиратели ЕС отправятся на избирательные участки в июне.

Связанные с российским государством хакерские группы в течение многих лет преследовали европейские страны кибератаками, кибершпионажем и кампаниями по дезинформации, что страны ЕС считают попытками подорвать их внутреннюю политику и дипломатическую позицию.

Кибератаки россиян на Украине

Ранее мы писали, что российские хакеры пытаются сломать телефоны украинцев через мессенджер Signal. Воздушные силы посоветовали, как обезопасить себя от потери данных.

Недавно стало известно, что российские хакеры в прошлом году провели кибератаку на энергосистему Украины. Она совпала с массированным обстрелом энергетики русскими войсками.

Также Служба безопасности Украины сообщила, что украинские киберспециалисты помешали российским спецслужбам получить доступ к электронной системе планирования операций ВСУ.