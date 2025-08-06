Російська залізниця знаходиться у глибокій кризі: у розвідці розкрили деталі

"За підсумками першого півріччя 2025 року фінансове становище "РЖД" продовжує стрімко погіршуватися. Обсяги перевезень знизилися на 7,3% у річному вимірі, найбільше впали поставки зерна (-35,6%), промислових вантажів (-19,4 %) і будматеріалів (-17%). Тенденція до зниження спостерігається третій рік поспіль", - зазначили у розвідці.

При цьому чистий прибуток компанії скоротився на 95%, до 33,9 млн доларів. На тлі скорочення вантажопотоку "РЖД" очікує недоотримати 1,1 млрд доларів доходу у 2025 році. Водночас оновлений фінансовий план компанії виглядає нереалістичним, особливо в умовах зростаючого боргового тиску й падіння рентабельності.

Бояться соціального напруження

Також повідомляється, що корпорація урізала інвестиції та призупинила інфраструктурні проекти, орієнтовані на нарощування експорту до Китаю. Починаючи з липня, співробітників примушують щомісяця брати два дні відпустки за власний рахунок. Попри це, 30 тисяч працівників відомчої охорони озброєні вогнепальною зброєю калібром до 20 мм, що створює ризики ескалації соціального напруження.

Корупційні скандали

"Криза розгортається на тлі корупційних скандалів. Вище керівництво корпорації розкрадає мільйонами. З останніх прикладів – 2 серпня заарештували директора з енергетики монополіста Валентина Санька за звинуваченням у привласненні понад 18,5 млн доларів", - додали у розвідці.

За даними аналітиків, незважаючи на системну роль компанії в економіці, очікувана державна підтримка навряд чи буде ефективною з огляду на масштабоване зростання дефіциту бюджету.