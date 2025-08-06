Российская железная дорога находится в глубоком кризисе: в разведке раскрыли детали

"По итогам первого полугодия 2025 года финансовое положение "РЖД" продолжает стремительно ухудшаться. Объемы перевозок снизились на 7,3% в годовом измерении, больше всего упали поставки зерна (-35,6%), промышленных грузов (-19,4%) и стройматериалов (-17%). Тенденция к снижению наблюдается третий год подряд", - отметили в разведке.

При этом чистая прибыль компании сократилась на 95%, до 33,9 млн долларов. На фоне сокращения грузопотока "РЖД" ожидает недополучить 1,1 млрд долларов дохода в 2025 году. В то же время обновленный финансовый план компании выглядит нереалистичным, особенно в условиях растущего долгового давления и падения рентабельности.

Боятся социального напряжения

Также сообщается, что корпорация урезала инвестиции и приостановила инфраструктурные проекты, ориентированные на наращивание экспорта в Китай. Начиная с июля, сотрудников заставляют ежемесячно брать два дня отпуска за свой счет. Несмотря на это, 30 тысяч работников ведомственной охраны вооружены огнестрельным оружием калибром до 20 мм, что создает риски эскалации социального напряжения.

Коррупционные скандалы

"Кризис разворачивается на фоне коррупционных скандалов. Высшее руководство корпорации разворовывает миллионами. Из последних примеров - 2 августа арестовали директора по энергетике монополиста Валентина Санько по обвинению в присвоении более 18,5 млн долларов", - добавили в разведке.

По данным аналитиков, несмотря на системную роль компании в экономике, ожидаемая государственная поддержка вряд ли будет эффективной, учитывая масштабируемый рост дефицита бюджета.