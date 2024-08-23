Російська влада закликала жителів Рильська евакуюватися "поки це можливо"

Радник губернатора Курської області та "воєнкор" Роман Алєхін звернувся до жителів прикордонного міста Рильськ з екстреним закликом евакуюватися.

У повідомленні, яке він опублікував у своєму Telegram-каналі, Алєхін підкреслив необхідність залишити місто, "поки це можливо".

Він порівняв ситуацію з іншими прикордонними містами, такими як Суджа, Коренево і Глушково, закликаючи жителів Рильська не зволікати та "не чекати до останнього".

Він залякав місцеве населення тим, що ЗСУ нібито є "нацистами", які "скоюють злочини" проти цивільних. Однак РБК-Україна поспілкувалось із жителями російських прикордонних міст, які зараз знаходяться під контролем ЗСУ. Вони не лише звинувачують владу у Москві в тому, що "їх кинули", але й дякують українським військовим за допомогу.

"Я взагалі до влади не ставлюся позитивно, бо вся їхня влада лише для себе, а про народ ніхто не думає. Добре, що ви привезли поїсти й хліба, і води. І дозволяєте по магазинах ходити, і скрізь. Ось такі хлопці! І по магазинах нас возили машинами. Гарні хлопці. Дуже", - сказала місцева жителька Ніна.

Ситуація в Курській області

З 6 серпня триває операція ЗСУ в Курській області, головною метою якої є створення буферної зони. Журналісти The New York Times у своєму матеріалі, посилаючись на джерела, заявили, що ставлення місцевих жителів в регіоні до російської влади, а особливо до диктатора Володимира Путіна стає все більш негативним.

Українські воїни продовжують своє просування у Курській області. Вчора, 22 серпня, стало відомо, що вони взяли під контроль ще один населений пункт. Загальна кількість населених пунктів, які тепер знаходяться під контролем ЗСУ, в регіоні перевищила 90.

"Ми всі повинні розуміти: щоб вигнати окупанта з нашої землі, ми повинні створювати російській державі якнайбільше проблем на її території", - зазначив вчора президент України Володимир Зеленський на Ветеранському форумі.