Російська ракета впала за 15 км від польського кордону, - Туск

Туск написав, що у Львівській області сьогодні вночі "впали десятки бомб і ракет". За словами прем'єра, одна з російських ракет впала за 15 км від польського кордону.

Крім того, Туск розкритикував свого попередника, колишнього прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? І те, і те?" - написав він.

Ймовірно, Туск мав на увазі конференцію національно-консервативних кіл, яка проходить у Будапешті. На ній був присутній Моравецький та глава кабінету президента Польщі Марчін Масталерек.