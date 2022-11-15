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Російська ракета влучила у будинок в Київській області (відео)

Фото: Російська ракета влучила у будинок в Київській області (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 15 листопада, російська ракета влучила у приватний будинок в Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку керівника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова.

"Ворожа ракета потрапила в будинок мирних жителів одного із районів. Пошкоджено дах, зруйновано частину перекриття", - йдеться у повідомленні.

За словами Нєбитова, наразі поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки атаки окупантів.

"За попереднім даними потерпілих немає", - додав керівник ГУНП.

Також окремо було продемонстровано відео, як ракета влучає по одному із населених пунктів області.

"Внаслідок падіння ракети утворилась вирва та руйнування нежитлових будівель. Потерпілих, на щастя, немає", - додав Нєбитов.

Нагадаємо, що у небі Київської області сьогодні, 15 листопада, українські сили ППО збили кілька ворожих об'єктів.

Також у вівторок, 15 листопада, російські військові завдали ударів по Києву. Через влучання у житлові будинки, мешканців можуть відселити.

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