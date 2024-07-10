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Російська ракета, що влучила в "Охматдит" мала західні компоненти, - FT

Фото: росіяни обстріляли "Охматдит" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Російська ракета, яка влучила на початку цього тижня в дитячу лікарню "Охматдит" мала західні компоненти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Російська ракета, яка влучила в київську дитячу лікарню, на думку експертів і українських чиновників, базується на компонентах західного виробництва, що говорить успіх Кремля в ухиленні від санкцій.

Зафіксована на камеру за секунду до того, як вона влучила в лікарню, ракета Х-101 є однією з найдосконаліших крилатих ракет Росії та має вирішальне значення для її кампанії з повітряних ударів по Україні.

"Західні технології дозволяють їм будувати ці розумніші ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам проходити повз нашу протиповітряну оборону", - сказала керівник дослідження санкцій Інституту KSE у Києві Олена Білоусова.

Хоча санкції відрізали Росію від деяких передових компонентів, оборонний сектор Кремля звернувся до мікропроцесорів та інших передових технологій, не призначених для військового використання.

Перехід видно в українському аналізі Х-101, випущеному в січні. Під час дослідження було виявлено 16 частин електроніки західного виробництва всередині ракети:

  • два компоненти були виготовлені компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою в Швейцарії;
  • решта - американськими виробниками мікросхем, зокрема Texas Instruments, Analog Devices і Intel.

За даними видання, усі товари в основному призначені для цивільного використання - деякі досить старі.

Аналіз російських заявок Financial Times показує, як російські компанії в 2023 році змогли отримати запчастини, ідентичні тим, що використовувалися в січневому Х-101, просто купуючи їх на відкритому ринку та імпортуючи через Китай.

пропри те, що в російських документах зазначено, що деталі виготовлені західними виробниками, усі вони були виготовлені в Китаї, Малайзії, Філіппінах, Тайвані чи Таїланді.

Атака на "Охматдит"

Нагадаємо, що в понеділок цього тижня російські військові завдали цілеспрямованого удару по дитячій лікарні в Києві.

Докладніше про атаку росіян, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що одна ізраїльська клініка заявила, що готова прийняти онкохворих дітей з "Охматдиту".

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